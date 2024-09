Helft subsidies voor wolfwerende hekken nog niet gebruikt

De helft van de tien miljoen euro die beschikbaar is voor veehouders om wolven te weren, is nog niet gebruikt. Tot nu toe is vijf miljoen euro subsidie voor wolvenrasters uitgekeerd, meldt het ANP. Uit een rondgang van het persbureau blijkt dat per provincie verschilt hoeveel boeren een subsidie aanvragen om een wolfwerend raster aan te schaffen.

Volgens een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenzaken regelt, zijn er meerdere redenen dat nog niet alle subsidie aangevraagd is. Desinformatie is er daar een van. Daarnaast zijn houders van dieren vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden en weten ze niet precies hoe ze de subsidie kunnen aanvragen. Ten slotte zijn er nog boeren die überhaupt geen maatregelen willen treffen tegen wolven, omdat zij vinden dat de wolf zou moeten worden afgeschoten en verdwijnen.

Meeste aanvragen in Gelderland en Drenthe

De subsidie is in acht provincies beschikbaar en is in Gelderland en Drenthe het meest aangevraagd. In die provincies is daarom extra geld vrijgemaakt voor de subsidie. In deze provincies zijn de subsidieregelingen nog ongeveer twee jaar geldig. In de andere provincies lopen de regelingen eind 2024 of begin 2025 af, maar zijn de provinciebesturen van plan de regelingen te verlengen.

