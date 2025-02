Interviews met paardenhouders – polarisatie regeert bij de wolf

In onze enquête over de maatregelen die paardenhouders nemen om hun dieren tegen de wolf te beschermen, vroegen wij respondenten ook of we hen mochten benaderen met extra vragen. Net zoals we deden bij eerdere vragenlijsten over bijvoorbeeld politiek of fokkerij. De korte interviews die daaruit resulteerden gebruiken we als illustratie van de enquêteresultaten. In dit geval bleek het iets lastiger.

Mensen willen namelijk best over de wolf praten en ook over de hekken die ze al dan niet geplaatst hebben, maar velen willen niet met hun naam in de krant. In sommige regio’s is de polarisatie rondom de wolf dusdanig opgelopen dat mensen die in de media komen over dit onderwerp of die slachtoffer zijn geworden van een wolvenaanval, of informatie willen geven over wolfwerende maatregelen, bedreigd worden. Daarbij gaat het zowel om voor- als tegenstanders van de wolf waardoor aan beide kanten veel mensen inmiddels huiverig zijn om zich uit te spreken. Daarom hebben we besloten om alle gesprekken die we met paardenhouders hadden over dit onderwerp te anonimiseren.

