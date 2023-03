Kabinet houdt voorlopig vast aan beschermde status wolf

Het kabinet wil voorlopig niet tornen aan de beschermde status die de wolf geniet. Dat zegt landbouwminister Piet Adema in een reactie op vragen van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. Van der Plas stelde dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen naar aanleiding van de meest recente aanval door vermoedelijk een wolf in het Gelderse Renkum.

De roep om maatregelen tegen (probleem)wolven in Nederland zwelt aan in de politiek. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt dat het makkelijker moet worden om ‘probleemwolven’ af te schieten. Het kabinet wil eerst weten wat het land vindt en heeft Raad voor Dieraangelegenheden opdracht gegeven een brede maatschappelijke dialoog te organiseren over samenleven met de wolf in Nederland.

21 schapen doodgebeten

Landbouwminister Piet Adema werd dinsdag door BBB-leider Caroline van der Plas naar de Tweede Kamer geroepen naar aanleiding van de slachtpartij in Renkum. Daar werden vrijdag en zaterdag, in twee etappes, 21 schapen doodgebeten. De eigenaar had wolfwerende rasters rond de wei, maar die bleken niet voldoende.

Het BBB-Kamerlid wil dat de minister in gesprek gaat met provincies over de ‘superbeschermde’ status van de wolf om te kijken of de wolf beheerd, oftewel afgeschoten, kan worden. “Het is de vraag of de wolf wel plek heeft in dit land. Moeten boeren het land helemaal vol zetten met wolfwerende rasters en hekken? Wachten we af of gaan we mensen en dieren beschermen?” stelt Van der Plas.

Beschermde status

Landbouwminster Adema toonde zich weliswaar getroffen door de beelden uit Renkum, maar ziet weinig mogelijkheden: “De wolf heeft in Europa een beschermde status. Dat is het uitgangspunt.” Er kan wel ontheffing worden verleend voor ‘probleemwolven die een gevaar zijn voor vee en mensen’, maar Adema liet zich er niet over uit of de wolven in Nederland al een dergelijke ‘probleemstatus’ hebben.

Maatschappelijk dialoog

Ook wil Adema de conclusies afwachten van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Die raad kreeg het verzoek van het kabinet om een brede maatschappelijke dialoog te organiseren ‘over het samenleven van mensen en wolven in Nederland’.

Na de conclusies komt er een standpunt van het kabinet: “Eerst wil ik weten: wat wil de samenleving met de wolf?”, aldus Adema.

Eerst afwachten

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil van Adema weten of de minister bereid is naast de resolutie te gaan staan die in het Europees Parlement is aangenomen en uitspreekt dat de beschermde status van de wolf aangepast zou moeten worden. Maar Adema blijft ook in reactie op Bisschop bij zijn standpunt dat hij eerst de discussie wil afwachten alvorens positie in te nemen.

Slachtpartijen

“Het is niet goed om daarachter te schuilen”, vindt Bisschop. “Keer op keer zien we slachtpartijen. Bloedbad na bloedbad. Dan ligt het voor de hand om daar iets aan te doen en naast de veehouders te gaan staan.” Adema: “We ondersteunen hen met subsidies. Maar ik wil het zorgvuldig doen en daarom eerst de discussie aangaan. Als daar uitkomt dat we het anders moeten doen, zien we het dan. We moeten niet nu al een sprong voorwaarts maken.”

Bron: Nieuwe Oogst / Volkskrant