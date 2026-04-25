Kabinet wil afschot van wolven toestaan die meermaals vee of mensen aanvallen

Rick Helmink
Foto: Horses / Tamara van de Krol
Door Rick Helmink

Wolven die een mens aanvallen of binnen twee weken meerdere keren vee doden, krijgen het predicaat ‘probleemwolf’ en mogen worden afgeschoten. Wolven die zich in de buurt van scholen of veehouderijen ophouden, mogen worden verjaagd of gezenderd. Dat staat in het nieuwe wolvenplan van staatssecretaris Silvio Erkens (VVD). Dat plan wordt voor invoering nog wel voorgelegd aan de Raad van State. Erkens hoopt dat de richtlijnen uit het nieuwe wolvenplan voor de zomer in werking kunnen treden.

