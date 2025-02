Horses organiseerde vorige week het webinar 'De wolf is er – en nu?'. In dat webinar sprak host Mirjam Hommes niet alleen met BBB-gedeputeerde Harold Zoet en wolvenconsulent Johan Wesselink, maar ook met ecoloog Erwin van Maanen. Benieuwd? Het webinar is nu geheel terug te kijken – gratis voor Paardenkrant- en Premiumabonnees.