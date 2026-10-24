Lobby provincies en Duitse staten om beschermde status wolf verder te verlagen

Provincies en een aantal Duitse deelstaten lobbyen ervoor om de beschermde status van de wolf nog verder omlaag te krijgen. Dat zei Drents gedeputeerde Henk Emmens woensdag tijdens een commissiedebat van Provinciale Staten van Drenthe.

Ellen Liem Door

De beschermde status van de wolf werd in Europees verband eerder al verlaagd van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’, maar voor Drenthe en andere provincies is dat niet voldoende. Gedeputeerde Emmens zegt te streven naar een wolfvrije provincie, maar acht dit met de huidige status onhaalbaar.

Verdere verlaging

Volgens de gedeputeerde is de lobby al zo ver gevorderd dat rekening wordt gehouden met een verdere verlaging van de beschermde status. Drenthe werkt zelfs al aan een beheerplan, waarmee direct op de verlaagde status kan worden ingespeeld als deze ervan komt.

Versoepelde regels

Afgelopen zomer versoepelde ook het kabinet de regels voor provincies en boeren als het gaat om de wolf. Boeren mogen nu zonder vergunning wolven van hun eigen terrein jagen met licht en geluid, terwijl provincies een vergunning kunnen afgeven om met rubberkogels of paintballgeweren op wolven te schieten om ze af te schrikken.

Bron: Nieuwe Oogst