LTO wil dat Drentse burgemeesters ingrijpen bij wolvenaanvallen

LTO Noord vraagt de Drentse burgemeesters in een brandbrief om in te grijpen en zo het groeiend aantal wolvenaanvallen in de provincie in te dammen. Volgens de organisatie is de veiligheid van burgers en (landbouw)huisdieren in het geding.

Een doorberekening op basis van de inmiddels veelvuldige wolvenaanvallen buiten de natuurgebieden in de Drents/Friese grensstreek schept volgens LTO Noord een verontrustend beeld. Het kan zo maar zijn dat dit jaar minstens vijfhonderd schapen, dertig runderen en een tiental paarden ten prooi vallen aan de wolf.

Boekdelen

“Deze statistieken, maar vooral de plaatjes van gedode of verwonde dieren en zeker ook de emotionele reacties van de eigenaren van deze dieren spreken boekdelen. Wij zijn van mening dat dit niet zo door kan gaan”, schrijft bestuurder Arend Steenbergen van LTO Noord regio Noord.

Vergaande gevolgen

Volgens een opgave van provincie Drenthe zijn er inmiddels zeker elf wolven actief, met name in en rond het Drents-Friese Wold. Steenbergen wijst erop dat de aanwezigheid van de roofdieren vergaande gevolgen kan hebben voor het hele landelijk gebied.

Zo zal het vee uit de weiden verdwijnen, zullen bedrijven hun activiteiten naar elders verplaatsen en zullen kleinere dierenhouderijen of hobbydierenhouders hun vee afstoten of alleen nog binnen forse afrasteringen houden. “Hiermee worden delen van de landerijen ook niet meer toegankelijk voor andere wilde diersoorten, zoals vossen, dassen en reeën”, waarschuwt de LTO Noord-bestuurder.

Zo ontstaat er door de wolf een leeg landschap dat bijvoorbeeld voor recreanten een stuk minder aantrekkelijk is.

Hoop onrust

Omdat de wolven onvoldoende voedsel kunnen vinden in de natuurgebieden, blijven zij zich vertonen in bewoonde delen. Dat geeft inmiddels een hoop onrust onder bewoners, stelt Steenbergen vast. “Dit scenario ontvouwt zich nu voor uw gemeente, maar zal zich door het waterbedeffect na verloop van tijd verplaatsen naar andere omliggende gebieden.”

Aanleiding om in te grijpen

Hoewel de wolf als diersoort zwaar is beschermd, worden volgens LTO Noord op dit moment al grenzen overschreden die aanleiding geven om in te grijpen. De eerstverantwoordelijke instantie daarvoor, provincie Drenthe, beraadt zich al enige tijd op de juridische en praktische speelruimte om in te grijpen. Burgemeesters spelen hier volgens de organisatie ook een rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor openbare orde en de veiligheid van burgers en hun bezittingen.

Bij Den Haag aan de bel trekken

De discussie over de komst van de wolf laait inmiddels ook in Friesland op. Provinciale Staten namen daar woensdag nog een motie aan van VVD en CDA. Die partijen vragen Gedeputeerde Staten samen met Drenthe bij Den Haag aan de bel te trekken over de in hun ogen onhoudbare situatie op het platteland. De Friese Staten willen dat beheer van de wolvenpopulatie mogelijk wordt. Het Rijk zou dan in Brussel moeten aandringen op een lagere beschermingsstatus van de wolf.

Bron: Nieuwe Oogst