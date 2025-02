Meer dan 20.000 wolven in Europa: afschieten in Nederland is in ieder geval geen duurzame oplossing

Volgens schattingen zijn er inmiddels meer dan 20.000 wolven in Europa en daarmee staat sowieso vast: uitsluitend Nederlands beheer van de wolf heeft sowieso geen zin als er geen groot hek om Nederland komt te staan. In dit artikel bekijkt de Paardenkrant de wolvensituatie in heel Europa: Nederland is niet het enige land dat moet dealen met de wolf, 24 van de 27 EU-lidstaten hebben te maken met de wolf. Het ene land gaat er anders mee om dan het andere, waarbij overall vast te stellen is: waar de wolf is, vallen slachtoffers en overal in Europa heeft de wolf veel tegenstanders.

Als je wolvenaanvallen geheel wilt voorkomen, is er maar één oplossing: de gehele wolvenpopulatie in Europa uitmoorden. Met grote klopjachten en premies voor elke gedode wolf werd de wolf in de negentiende eeuw uit West-Europa verjaagd.

Nu is hij er weer: in 24 van de 27 EU-lidstaten (alleen in Ierland, Cyprus en Malta niet) heeft de wolf zich gevestigd en in groten getale: in een EU-rapport over de wolf van eind 2023 wordt gesproken over meer dan 20.000 wolven in Europa. In Nederland wordt geschat dat er zo’n honderd wolven zijn (en elf roedels), in ons buurland Duitsland het veelvoudige daarvan (meer dan 1.600 wolven in 200 roedels) en in Frankrijk ook dik over de 1.000. Alleen die cijfers tonen al aan: de wolf in Nederland afschieten heeft geen zin.

Wat heeft wel zin? Daarover gaat ons wolvenwebinar

Welk beleid kunnen we verwachten en wanneer? Wat zijn de laatste inzichten rond het beschermen van vee en paarden? In het webinar ‘De wolf is er- en nu?’ op donderdag 20 februari proberen we duidelijkheid te verschaffen.

Om 19.30 uur gaat Horses in gesprek met BBB-gedeputeerde Harold Zoet en met wolvenconsulent Johan Wesselink.

