Mini-Shetlander ingeslapen na wolvenaanval in Garderen

Een achtjarige mini-Shetlander is in de nacht van zaterdag op zondag in Garderen aangevallen door een wolf. De pony raakte daarbij zo ernstig gewond dat een dierenarts het dier zondagochtend heeft moeten laten inslapen.
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Horses.nl/Barneveldse Krant Bron:
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