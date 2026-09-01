Mini-Shetlander ingeslapen na wolvenaanval in Garderen

Savannah Pieters
Mini-Shetlander ingeslapen na wolvenaanval in Garderen featured image
Foto: Lisa Dijk
Door Savannah Pieters

Een achtjarige mini-Shetlander is in de nacht van zaterdag op zondag in Garderen aangevallen door een wolf. De pony raakte daarbij zo ernstig gewond dat een dierenarts het dier zondagochtend heeft moeten laten inslapen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant