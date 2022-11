Minister wil maatschappelijke dialoog over de wolf in Nederland

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) wil dat er een brede maatschappelijke dialoog op gang komt over de wolf in Nederland. Dit meldt de NOS. In de Tweede Kamer kondigde de minister aan dat ze daarvoor in gesprek gaat met de Raad voor Dieraangelegenheden, een adviesorgaan van het kabinet.

Het stijgende aantal wolven in Nederland leidt tot een verhit debat. Natuurbeschermers vinden het prachtig dat het dier terug is in Nederland, maar anderen vrezen voor de veiligheid van mensen, vee en huisdieren en roepen op tot het verjagen of afschieten van ‘probleemwolven’.

Sociale media

“Vooral op sociale media verschijnen berichten die gericht zijn op het voeden van angst. Daar maak ik me zorgen over”, zei Van der Wal. “De hele discussie is nu gebaseerd op angst en ophef en dat is niet zorgvuldig. Het polariseert ook.”

Is de angst terecht?

In de maatschappelijke dialoog, waar alle belanghebbenden aan mee kunnen doen, moet de vraag aan de orde komen of de angst voor de wolf terecht is, welke positie het dier kan hebben in de Nederlandse natuur en hoe voorkomen kan worden dat vee en huisdieren het slachtoffer worden van de wolf.

Verrijking van de biodiversiteit

De minister wil er alles aan doen om de angst weg te nemen bij mensen dat zij of hun dieren aangevallen worden door een wolf. “Maar tegelijkertijd is het ook een verrijking van de biodiversiteit”, aldus Van der Wal. “De wolf is een inheems dier en heeft zelf de weg naar ons land teruggevonden. En het is een beschermde diersoort.”

Niet zo enthousiast

Kamerlid Thom van Campen van de VVD is niet zo enthousiast over het plan van zijn partijgenote Van der Wal voor een maatschappelijk debat over de wolf. “Dat is allemaal heel nobel, maar wat betekent dat voor de boer die ’s ochtends wakker wordt en ziet dat zijn schapen of kalveren doodgebeten en verscheurd zijn?”

