Na elf pony’s nu ook paard aangevallen in Oudsbergen

Na elf pony's en is nu ook een groot paard aangevallen in de regio Oudsbergen (Belgisch Limburg). Net als bij de eerdere aanvallen wordt ook bij de aanval in Meeuwen uitgegaan van een wolf, hier is een gepensioneerd renpaard (26) afgelopen weekend zwaar gebeten in zijn bil. Daarop moesten de eigenaren het paard laten inslapen.

De aanval op het 26-jarige paard Job Des Vaux gebeurde waarschijnlijk vrijdagmiddag rond 15 uur. “Toen mijn man ons paard ging voeren, zag hij dat het dier heel onrustig was”, vertelt eigenares Myriam De Weerdt. “We wisten toen dat er iets niet klopte. Toen zagen we dat hij een grote wond had aan zijn bil.”

Dierenarts bevestigt wolvenaanval

De dierenarts kwam meteen ter plaatse om de schade op te meten. Hij bevestigde de eigenaren dat het gaat om een wolvenaanval. “Er is een stuk bil uitgebeten en er hing nog een los stuk vlees aan. De dierenarts vertelde ons dat de wond niet te genezen viel. De bijtwonden en klauwen op de huid waren te diep en er was een stuk spier uitgebeten. Dat kan niet meer hersteld worden. Job Des Vaux was niet meer levensvatbaar”, vervolgt Myriam De Weerdt.

Brute wijze

De Weerdt en haar man moesten hun paard laten inslapen. “Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb er niet door kunnen slapen. Job was al 26 jaar en was met pensioen na een mooie carrière als renpaard. Nu kon hij genieten van een mooi pensioen, maar dan komt hij op zo’n brute wijze aan zijn einde.”

Klaarlichte dag

De eigenaresse is bang om ook haar andere paard te verliezen door een wolvenaanval. “De aanval gebeurde volgens de dierenarts op klaarlichte dag. Dat is niet te bevatten. We zijn geen minuut meer gerust.”

Eerst geiten beveiligd

Vorige week kwam het Wolf Fencing Team de aanpalende geitenweide nog wolfwerend maken. Ook de procedure voor de paardenweide liep. “Jammer genoeg waren we te laat. We wilden eerst de geiten beveiligen, omdat ons werd verteld dat wolven geen grote paarden aanvallen. Die zouden te groot en te sterk zijn. Waar gaat dit eindigen? We voelen ons compleet in de steek gelaten.”

