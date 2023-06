Tweede pony gedood: Natuurmonumenten verplaatst Exmoorpony’s Wapserveen

Natuurmonumenten gaat acht exmoorpony's in Wapserveen laten verplaatsen, nadat (vermoedelijk) een wolf afgelopen weekend een tweede exmoorpony van de groep doodde, zo meldt RTV Drenthe. Het is nog niet bekend waar de pony's naartoe gaan, er is nog geen geschikte locatie gevonden. De eerste wolvenaanval op de groep wilde paarden was half april.