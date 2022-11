Natuurminister: Beheer van de wolf niet aan de orde, want populatie veel te klein

Dagblad Trouw publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over de wolf op basis van antwoorden die natuurminister Christianne van der Wal (VVD) gaf op kamervragen van VVD, CDA en SGP. De wolf gaat niet weg, zo is op te maken uit de antwoorden van Van der Wal. Om vee- en hobbydieren te beschermen zitten er nog vele euro's in de subsidiepotjes.

De wolvendiscussie laait hoog op en de roep om maatregelen en afschot van ‘probleemwolven’ zwelt aan. Intussen blijven de subsidiepotjes voor wolfwerende maatregelen vrijwel onaangeroerd, zo meldt Trouw.

De krant deed een rondgang bij de provincies: ‘Schapenhouders kunnen maximaal 20.000 euro aan provinciale subsidie krijgen om maatregelen te nemen, zoals stroomrasters en hoge hekken. Maar alleen in Drenthe is bijna zes ton uitgekeerd; in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant slechts een paar duizend euro.’

Dat kan er mee te maken hebben dat veel vee- en hobbydierenhouders vinden dat niet zij de maatregelen moeten nemen, maar dat de wolf weg moet.

Strikt beschermd

Dat laatste lijkt uitgesloten. ‘De wolf is strikt beschermd dankzij de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern. Beheer van wolven is niet toegestaan, omdat er geen sprake is van een gunstige staat van instandhouding’, schrijft de minister. Daarvoor is de wolvenpopulatie veel te klein.

1.000 roedels nodig voor een ‘gunstige staat’

In Centraal-Europa, de regio waartoe Nederland behoort, zouden minstens 1.000 roedels nodig zijn voor een ‘gunstige staat’. Op dit moment leven er in Centraal-Europa ongeveer 300 roedels. De minister overlegt nu met Duitsland over een gezamenlijk wolvenplan, dat vanaf 2025 zou moeten gelden en waar ook België, Luxemburg en Denemarken zich kunnen aansluiten.

Probleemwolven

‘Probleemwolven’ mogen alleen verjaagt of afgeschoten worden als er geen andere oplossing bestaat. En ook geldt een wolf pas als ‘probleemwolf’ als hij meermaals goed beschermd vee heeft aangevallen, agressief gedrag heeft vertoond richting mensen of actief meermaals mensen opzoekt (binnen 30 meter) en het niet lukt dit gedrag af te leren.

Lees het hele Trouw-artikel hier