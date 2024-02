Natuurorganisaties vragen minister tegen lagere bescherming wolf te stemmen

Eind maart stemt de Europese Commissie over de verlaging van de beschermde status van de wolf. Het is nog niet bekend hoe Nederland gaat stemmen. Natuurorganisaties roepen demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) op om tegen het voorstel te stemmen.

Onder meer WNF, Vogelbescherming Nederland, de Natuur en Milieufederaties en Natuurmonumenten hebben een brief aan de minister ondertekend. Elf organisaties schrijven dat geen ‘enkel wetenschappelijk bewijs’ de aanpassing van de status van de wolf rechtvaardigt. Vanwege het gebrek aan zulk bewijs zou in 2006, 2018 en 2022 zijn besloten om de status niet aan te passen.

Aandacht van de samenleving

“Natuurlijk vergt de terugkeer van de wolf aandacht van de samenleving voor het bereiken van co-existentie met de wolf. Dat vraagt om tijd en consistent beleid”, staat in de brief. Volgens de natuurorganisaties laten cijfers zien dat de schade beperkt zou zijn gebleven als veehouders wolfwerende maatregelen hadden genomen. “Er liggen nog steeds een hoop kansen om vee beter te beschermen.”

Preventieve maatregelen

Het voorstel om de beschermde status van de wolf te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’ wekt volgens de organisaties de suggestie dat jagen op de wolf een oplossing is. Daarom zou het beter zijn om preventieve maatregelen te nemen.

Via Commissie naar Raad

Eind maart gaat de Europese Commissie hierover stemmen. Als er binnen de EU een meerderheid voor het verlagen van de beschermde status is, moet het nog worden besproken in de Raad van Europa. Daar zitten meer landen in dan alleen de EU-lidstaten.

Beschermingsregels

Als de Raad van Europa ermee akkoord gaat, kunnen de beschermingsregels worden aangepast. Op dit moment lijkt dat pas eind 2024 te kunnen, maar misschien wordt dat moment naar voren gehaald.

Populatie in stand houden

Voor dieren die alleen de status ‘beschermd’ hebben, zijn de regels voor afschieten wat minder streng. Wel moeten landen er alles aan doen om een populatie in stand te houden. Als het voorstel wordt aangenomen, is het dus niet zo dat veel wolven mogen worden doodgeschoten.

Bron: NU