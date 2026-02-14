Nederland, Belgïe en Luxemburg bespreken EU-uitzondering wolvenbescherming

Nederland gaat samen met België en Luxemburg om een uitzonderingspositie vragen over de wolvenstand bij de Europese Commissie. Dat heeft demissionair staatssecretaris Rummenie op de valreep van zijn ambtstermijn met deze landen besproken.

Ellen Liem Door

“Wij zijn drie dichtbevolkte en dun beboste landen. De vraag is of wij aan dezelfde criteria moeten voldoen als de andere landen”, zegt Rummenie. “Hier willen wij over praten.” De Benelux-landen moeten aandringen op meer centraal gestuurd Europees wolvenbeleid omdat de wolf zich ook niet aan landsgrenzen houdt, vindt hij.

Totaal 500 roedels

De Europese Commissie heeft twee ecologen onderzoek laten doen. Zij concluderen dat de Europese wolvenregio in totaal 500 roedels moet herbergen om de soort ‘in het wild’ te kunnen laten voortbestaan.

Logische verdeling

“Het is raar dat alle landen apart moeten vaststellen hoe de wolvenpopulatie in hun land moet overleven”, vindt Rummenie. “De Europese Commissie zou meer actief moeten worden in een logische verdeling over de landen.”

Bron: NOS