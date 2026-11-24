Het afschieten van wolven wordt binnenkort mogelijk. Staatssecretaris Silvio Erkens (LVVN) neemt dit besluit op basis van een wetenschappelijk onderzoek dat concludeert dat de wolvenpopulatie in Nederland gezond is en genoeg genetische variaties kent.

Ellen Liem Door

Een gezonde staat van instandhouding van de wolvenpopulatie is een voorwaarde binnen de Europese habitatrichtlijn om tot wolvenbeheer over te gaan. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vroeg eerder dit jaar de Italiaanse ecoloog en wolvenexpert Marco Apollonio daar onderzoek naar te doen. Die concludeert op basis van de totale Centraal Europese wolvenpopulatie van zo’n vijfhonderd roedels dat Nederland daaraan voldoet.

Belangrijke stap

“Dit is een belangrijke stap, omdat er nu te veel ernstige incidenten met wolven zijn”, zegt staatssecretaris Erkens. “Denk aan wolven die mensen aanvallen, maar ook aan honden, schapen, runderen en paarden die door het dier gedood worden. Provincies, gemeenten, ondernemers en inwoners willen dat er actie wordt ondernomen. Daarom ga ik het voor provincies mogelijk maken dat ze wolven kunnen beheren en wolfvrije zones kunnen aanwijzen. Zo kunnen zij de problemen met deze roofdieren beter en structureler aanpakken.”

Populatie in stand houden

Het onderzoek waarop Erkens zijn besluit baseert, stelt dat Nederland in het kader van de gunstige staat van instandhouding geen vooraf vastgesteld absoluut aantal roedels moet nastreven, maar zich zou moeten richten op een genetisch gezonde populatie die zich bevindt in geschikte gebieden.

De onderzoekers adviseren met maatwerk te komen voor het beheer van wolven per gebied, afhankelijk van ecologische geschiktheid en risico op conflicten met mensen en landbouwhuisdieren. Volgens hen kan de Nederlandse natuur in theorie tot 94 wolvenroedels herbergen, maar zij benadrukken dat dit aantal geen streefdoel moet zijn. Een genetisch gezonde populatie in stand houden, is dat wel. Op dit moment leven in Nederland zo’n dertien wolvenroedels.

Het beheer van wolvenpopulaties is een verantwoordelijkheid van de provincies. Die moeten het geadviseerde maatwerk omzetten in beheersplannen met daarin leefgebieden voor de wolf en wolfvrije zones. Het doel van dit beheer is om het aantal incidenten met wolven met mensen en vee te verlagen.

Beschikbare leefgebieden

Erkens neemt wel de regie over de provinciale beheersplannen. “Daar gaan we de komende maanden gesprekken over voeren. Onder meer over welke leefgebieden beschikbaar zijn en welke afvallen. Het kan namelijk niet zo zijn dat een provincie een heel gebied vrijmaakt van wolven en daardoor een andere provincie een grotere opgave krijgt.”

Begin welpenseizoen

Erkens’ streven is dat deze stappen voor de zomer zijn uitgewerkt, zodat voor het begin van het welpenseizoen kan worden gestart met afschot. “In die periode zijn er namelijk de meeste aanvallen van wolven en zijn provincies het meest geholpen met de mogelijkheid om via beheer incidenten te voorkomen.”

Internationale samenwerking

Daarnaast wordt ook internationaal de samenwerking opgezocht met landen met wie Nederland dezelfde wolvenpopulatie deelt. Nederland is hier met Duitsland over in gesprek en het doel is om begin volgend jaar een intentieverklaring voor samenwerking te tekenen. Ook daarbij gaat het om een evenredige verdeling van het aantal wolven. Ook binnen de Benelux wordt gesproken over het beheer van de gezamenlijke wolvenpopulatie.

Juridische houdbaarheid

Erkens verwacht door de samenwerking met Duitsland niet dat de Europese Commissie het beheer van wolven in Nederland blokkeert. “Deze samenwerkingsafspraken zullen naar mijn verwachting bijdragen aan de juridische houdbaarheid en robuustheid van de gunstige staat van instandhouding als basis voor beheer.”

In een aantal delen van Duitsland worden wolven al beheerd. Het beheer in Nederland kan al onder de huidige regelgeving, omdat de Europese Commissie in 2025 de status van de wolf verlaagde van strikt beschermd naar beschermd. Afgelopen zomer trad de daarvoor bedoelde Nederlandse algemene maatregel van bestuur (AMvB) in werking.

Bron: Rijksoverheid / Nieuwe Oogst