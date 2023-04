Nederland laat miljoenen liggen om wolf te weren

Nederland maakt geen gebruik van beschikbare EU-fondsen om vee te beschermen tegen de wolf. De Fryske Nasjonale Partij (FNP), die hier bij toeval achter kwam, vindt dat 'eigenaardig en onverkoopbaar'.

Friesland is een van de provincies waar veehouders kampen met aanvallen op hun dieren. Begin februari heeft de Statenfractie van de FNP daarom in een brief aan de Europese Commissie gevraagd om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. Afgelopen week kwam het antwoord uit Brussel.

Beschermende maatregelen

In een uitgebreide brief wijst een ambtenaar van het directoraat-generaal Milieu, Luisa Samarelli, op het belang van beschermende maatregelen zoals het plaatsen van hekken en op de mogelijkheid deze deels te betalen uit de begroting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Beschikbare financieringsbronnen

In november 2021 heeft de Europese Commissie de regeringen van de lidstaten daar nog uitgebreid op gewezen, schrijft Samarelli, en “Uitgenodigd om optimaal gebruik te maken van de beschikbare nationale en Europese financieringsbronnen. Maar Nederland heeft voor zover bekend tot nu toe geen gebruik gemaakt van deze financieringsmogelijkheid.”

