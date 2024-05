Nederland steunt Europees voorstel om beschermde status wolf af te zwakken

Afgelopen vrijdag meldde demissionair minister Christianne van der Wal dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie om de wolf minder te beschermen, gaat steunen. De Europese Commissie wil de strikt beschermde status van de wolf afzwakken naar beschermd. Het is nog niet duidelijk wanneer er in de Europese Raad van ministers over wordt gestemd. Sowieso zal een eventuele statusverlaging lang gaan duren, want het verdrag van Bern moet worden aangepast om een afschaling mogelijk te maken.

Volgens Van der Wal zou een verminderde beschermde status van de wolf Nederland de kans geven om zelf te bepalen in hoeverre wolven in ons land worden beschermd. Zo creëren we volgens haar een ‘beheersbare situatie’, waarin de wolf beschermd blijft.

Verdrag van Bern

De EU-lidstaten hebben echter nog lang geen overeenstemming over het voorstel van de Europese Commissie. Onder meer Duitsland is tegen het plan. En ook daarna is er nog een lange weg te gaan, want in december moet het worden besproken in de commissie die jaarlijks over het Verdrag van Bern vergadert. In dat verdrag staat vastgelegd welke dieren- en plantensoorten zijn beschermd. Daarna is nog aanpassing van de EU- en Nederlandse wetgeving nodig.

Raad van Dieraangelegenheden

De Raad voor Dieraangelegenheden kwam vrijdag met meerdere adviezen waaronder één voor een landelijke aanpak van het wolvenvraagstuk, volgens hen moet het kabinet zelf meer de touwtjes in handen nemen. Op dit moment worden veel besluiten over de wolf overgelaten aan de provincies. Veehouders moeten veel meer worden geholpen bij het beschermen van dieren tegen de wolf. Van der Wal beaamt het advies van de RDA. Daarbij wil ze dat er “voldoende natuurlijke ruimte” komt voor de wolf, waarbij ook gehouden dieren veilig zijn.

Bron: Nieuwe oogst/ NU.nl