Opnieuw rechtszaak over afschieten Gelderse wolf

Er komt opnieuw een rechtszaak over het afschieten van de Gelderse wolf die deze zomer in gemeente Barneveld ruim zestig schapen zou hebben gedood. De Faunabescherming en Animal Rights willen schorsing van de vergunning die provincie Gelderland vorige week gaf om het dier af te schieten.

De vergunning voor het afschieten van de wolf die deze zomer zestig schapen zou hebben gedood, zou deze week ingaan. De Faunabeheereenheid in Gelderland heeft volgens secretaris Erik Koffeman echter toegezegd om in ieder geval tot de zitting op vrijdag 19 september niets te doen.

Probleemwolf

DNA-onderzoek heeft eerder uitgewezen dat bij meerdere aanvallen onomstotelijk dezelfde wolf is betrokken, waardoor mag worden gesproken van een probleemwolf. Het is voor het eerst dat er een vergunning is verleend voor het afschieten van een wolf die vee heeft aangevallen.

Eerdere afschotvergunningen

Wel werd al twee keer eerder een afschotvergunning verleend voor wolven, maar dat betrof een wolf die op Nationaal Park De Hoge Veluwe een hardloopster beet en een wolf in provincie Utrecht die bij meerdere bijtincidenten was betrokken. Dierenrechtenorganisaties probeerden dit zonder succes tegen te houden. Beide wolven zijn vooralsnog overigens niet afgeschoten.

Maatwerkvoorschriften

Gelderland heeft ‘maatwerkvoorschriften’ opgesteld voor het doden van de wolf die in het Gelderse dorp Voorthuizen in gemeente Barneveld meerdere keren schapen heeft aangevallen. De Faunabeheereenheid mag het dier alleen, uiterlijk een week na nieuwe aanvallen op vee, op bepaalde percelen afschieten. Ook moet zeker zijn dat dit vee binnen wolfwerende rasters stond die aan de gestelde eisen voldoen.

