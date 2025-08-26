Opnieuw twee pony’s gedood in Oudsbergen

In de Kapelstraat in Oudsbergen (Belgisch Limburg) zijn opnieuw twee pony's gedood. Gezien de aard van de verwondingen wordt ervan uitgegaan dat een wolf de dader is. Deze aanval brengt het aantal gedode pony's op elf in de regio rond Oudsbergen.

De eigenaar vond zijn twee pony’s dood terug, drie andere pony’s zijn ongedeerd. “De eigenaar had geen speciale wolfwerende omheining”, zegt Saskia Kim van Wolfactieplan. “Er zijn vaak kinderen aanwezig en daarom wilde hij geen omheining met elektriciteit.”

Crisisoverleg

Eerder deze week kondigden de gemeenten Pelt en Oudsbergen aan dat ze een crisisoverleg willen houden met Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V). Dat overleg zal donderdag plaatsvinden.

Hoognodig

“Deze aanval bewijst nogmaals dat overleg met de minister hoognodig is”, reageert burgemeester Ilse Wevers (CD&V). “We gaan dit specifieke voorval nu grondig onderzoeken en we nemen het uiteraard ook mee in ons overleg met de minister.”

