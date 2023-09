Paard van 1,70 m gewond in Drenthe, wolf grote verdachte

De afgelopen maand zijn in Drenthe vijf grote dieren aangevallen door vermoedelijk een wolf. Eerder ging het nog om negen stuks grootvee in een heel jaar. Het gaat nu om twee runderen, een drachtige koe en een drachtige pony. En maandag werd in de What's app-groep 'Wolf alert Drenthe' voor het eerst melding gemaakt van een wolvenaanval op een groot paard.

Maandagochtend trof paardentrainer Christa Hogendoorn uit Vlieghuis bij Coevorden twee van haar paarden in paniekerige toestand aan. “Het gras van de vorige nacht was niet op en dat is normaal wel zo. Ik voerde ze bij en deed de voederbak in de kruiwagen, zoals altijd. De paarden schrokken van dat geluid, terwijl ik iedere dag de voederbak in de kruiwagen doe. En dan schrikken ze nooit. Ze draaiden zich om en loerden naar de bosjes. Ik dacht: ‘wat is er met jullie aan de hand?’ Daarna dacht ik: ‘Hier is meer gebeurd vannacht’.”

Sporen en verwondingen

Kort daarna zag ze op wel 25 plekken in het weiland remsporen en kuilen. “Kijk, daar is een spoor van een paar meter. Dat lijkt me een teken van een strijd die hier is gevoerd”, zegt Hogendoorn. Een van de twee paarden heeft verwondingen aan de zijkant van zijn been. “Er zitten diepe krassen in zijn been. Gisteren was het nog duidelijker zichtbaar. Het trekt nu al een beetje weg. Het ‘hangt’ ook een beetje in zijn been. Ik weet niet zeker of dat een verwonding is als gevolg van de aanval.”

Aantrekkelijke prooi

De paarden zijn nu verplaatst naar een terrein vlak achter het huis. Het aangevallen paard, met een stokmaat van 1,70 m, was net gecastreerd. Om de genezing van de wond te bevorderen stond het paard in de wei in plaats van binnen. “Bij het grote paard ging de genezing wat minder goed. Als je bedenkt dat een wolf net als een hond een goede neus heeft, dan kan het zijn dat het paard daarom een aantrekkelijke prooi leek.”

Eerste aanval op groot paard

Een taxateur van BIJ12, die voor de provincies de afhandeling van wolvenschade verzorgt, heeft DNA afgenomen. De uitslag daarvan is over twee maanden pas bekend. “Hij verbaasde zich over de grootte van het dier en zei dat dit de eerste aanval was op een groot paard”, aldus Hogendoorn. BIJ12 wil alleen de gemelde aanval bevestigen. Hogendoorn vertelt dat de taxateur ook wolvensporen achter het weiland vond.

Bron: rtv drenthe