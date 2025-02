Paardenmensen zeer bezorgd om wolf: 58% maakt zich ernstige zorgen

Paardenmensen maken zich grote zorgen over de komst van de wolf en het toenemend aantal aanvallen en interacties in Nederland. Maar liefst 2.100 mensen namen de moeite om onze enquête op Horses.nl in te vullen. In de vragen ging het vooral over hoe mensen omgaan met de wolf en of ze bijvoorbeeld wolfwerende hekken geplaatst hebben.

Belangrijke uitkomsten van de enquête: Bijna iedereen is (enigszins tot zeer) bezorgd en veel paardenhouders hebben maatregelen genomen, zelfs al heeft lang niet iedereen een officieel ‘wolfwerend raster’. De impact die de wolf heeft op paardenhoudend Nederland is groot, ook buiten de Veluwe en de Fries-Drentse grensregio. Niet alleen het management is veranderd, ook de manier waarop mensen hun hobby beleven wordt door de wolf beïnvloed.

Boosheid

Naast zorg is er ook boosheid. En dat komt niet alleen door de daadwerkelijke aanvallen, maar ook doordat veel mensen vinden dat hun zorgen niet serieus genomen worden. Het gebrek aan actie vanuit provincies, gemeenten en natuurbeheerders is een acuut pijnpunt. Ook het feit dat de verantwoordelijkheid voor bescherming tegen de wolf bij de dierhouders wordt gelegd steekt, men heeft het gevoel dat de paarden moeten wijken en welzijn moeten inleveren, terwijl de wolf vrij spel krijgt. Tenslotte leiden de hoge verwachtingen die de autoriteiten lijken te hebben van wolfwerende rasters tot steeds minder begrip en acceptatie van de wolf onder paardenhouders, die in meerderheid niet of slechts deels in wolfwerende hekken geloven.

