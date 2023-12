Politie doet onderzoek naar (ge)dode wolf in Elspeet

Er is vandaag een dode wolf gevonden door een wandelaar in Elspeet. De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van overlijden, er zijn aanwijzingen dat de wolf gedood is.

Door de toename van het aantal wolven in de provincie Gelderland wordt er geregeld een dode wolf aangetroffen. Dit jaar zijn het er al twaalf, meestal is een aanrijding door een auto de oorzaak.



Mogelijk gedood

Als er geen aanwijzing is voor een misdrijf wordt het kadaver afgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek in het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht.



Zo’n aanwijzing is er nu vermoedelijk wel. De politie kan er op dit moment nog niets over zeggen en heeft de zaak in onderzoek.

Bron: Omroep Gelderland