Pony gedood en meerdere pony’s gewond na aanval in Beilen

Ellen Liem
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Foto: Frederic Chehu / www.arnd.nl

Aan de Mullingsweg in Beilen (provincie Drenthe) is in de nacht van zondag op maandag een pony gedood en zijn meerdere pony’s gewond geraakt. Volgens de eigenaar zouden de dieren zijn aangevallen door een wolf. Het incident vond plaats op nog geen 200 meter van de bebouwde kom.

Door Ellen Liem

Een dierenarts is ter plaatse gekomen om DNA af te nemen en vast te stellen of de verwondingen en de dood van de pony daadwerkelijk door een wolf zijn veroorzaakt. Ook zijn de andere pony’s gecontroleerd op verwondingen.

Extra onrust

De situatie zorgt voor extra onrust in de omgeving. Volgens de eigenaar spelen er regelmatig kinderen in de omgeving en lopen kinderen soms ’s avonds naar de Kalebaskraam.

Bron: 112 Nederland

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