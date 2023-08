Pony in Boijl wordt slachtoffer van wolf

In de nacht van 3 augustus is in Boijl een pony doodgebeten, zeer vermoedelijk door een wolf. BIJ12 heeft DNA monsters afgenomen en een rapport geschreven. "Een verschrikkelijk beeld voor iedereen. Helemaal als je kind zo'n aangevreten pony aantreft", aldus de emotionele eigenaar op social media.

“Onze zoon kwam bij de pony om haar een wortel te geven. Toen bleek dat ze dood en aangevreten in de sloot lag.” De eigenaar vervolgt: “De emotionele waarde is onbetaalbaar. Wanneer stopt dit dierenleed? Hoeveel dieren volgen hierna nog?”

Het is niet de eerste keer dat er in deze omgeving een pony het slachtoffer van de wolf geworden is. In februari werd een drachtige pony doodgebeten.

Bron: Horses.nl/FB