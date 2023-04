Pony van Drentse wolvenconsulent vermoedelijk gepakt door wolf

Een exmoorpony van de Drentse wolvenconsulent Jaap Mekel is vermoedelijk door een wolf gegrepen. Het dode dier werd gistermiddag door een voorbijganger gevonden op een perceel aan de Studentenkampweg in Wapserveen. Mekel begraast dat land voor Natuurmonumenten. Op het perceel van 40 hectare staan in totaal twee Schotse hooglanders, drie galloways en tien exmoorpony's.

Mekel dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen met een wolvenaanval. “In Duitsland bestaat het eten van de wolf maar voor een half procent uit pony’s. Ook stonden de dieren in kuddeverband op het terrein. In buitenlandse natuurgebieden wordt vooral de combinatie van pony’s en runderen weinig aangevallen.”

Een paardenhouder in de buurt zei te vermoeden dat het dier er al zo’n twee dagen lag. Het dna is gisteren nog niet afgenomen. Omdat de pony lang in het water lag is de kans klein dat dna-onderzoek resultaat oplevert. De pony had een wond aan de achterkant van het been, typerend voor een aanval door een wolf.

Geen wolfwerende rasters

Natuurmonumenten laat weten dat er geen wolfverene rasters geplaatst gaan worden. “We hebben het over natuurgebieden met natuurbegrazing”, licht een woordvoerder van Natuurmonumenten toe. “Dan lopen er runderen, paarden en schapen. Daar waar het schapen betreft gebruiken we wolfwerende rasters, want schapen zijn niet weerbaar. Over het algemeen zijn runderen en paarden wel weerbaar tegen wolven, ook omdat de kudde bescherming biedt. Dat neemt niet weg – met de nuance dat dna-onderzoek moet uitwijzen dat het daadwerkelijk om een wolf gaat – dat wolven af en toe een jong te grazen nemen. Dat zien we ook op de Veluwe.”

Bescherming bij wet verplicht

Een dierhouder is bij wet verplicht om zijn dieren te beschermen, maar de omheining bestond hier uit twee stroomdraden, midden in het leefgebied van de roedel in het Drents-Friese Wold. Uit recente cijfers van BIJ12 blijkt dat de wolf van 1 november 2022 tot 15 februari 2023 vier keer een aanval deed op grote landbouwhuisdieren in Drenthe. In de periode van 1 augustus 2022 tot 31 oktober 2022 deed de wolf een even groot aantal aanvallen op grote landbouwhuisdieren.

Bron: RTV Drenthe