Pony’s doodgebeten in Gelderland en Friesland

Op verschillende locaties in Nederland zijn de afgelopen dagen pony's doodgebeten. Vorige week overleed een pony in Donkerbroek (provincie Friesland) en dinsdag was een pony in Hulshorst (provincie Gelderland) slachtoffer. Gezien de aard van de verwondingen gaan 'Wolvenmeldpunt Geen Wolf' en 'Geen wolf in cultuurlandschap' ervan uit dat de pony's gedood zijn door een wolf.

De pony in Donkerbroek kwam vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag in buurtschap Moskou om het leven. Volgens meldingen bij wolvenmeldpunt Geen Wolf lijkt het om een wolvenaanval te gaan.

Bevestigde gevallen

Uit cijfers van BIJ12 blijkt dat er in 2025 al 16 (mini)paarden en pony’s in Friesland zijn omgekomen bij aanvallen. In elf gevallen is inmiddels bevestigd dat een wolf de dader was.

Subsidieregeling

Provincie Friesland heeft de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen onlangs uitgebreid. Dierhouders kunnen nu tot 30.000 euro subsidie krijgen voor de aanleg van elektrische rasters of andere preventieve voorzieningen. De subsidieregeling is voor dierhouders van alle hoefdierachtigen, met uitzondering van damherten.

Gelderland

Geen wolf in cultuurlandschap maakte dinsdag melding van een overleden pony in Hulshorst. Ook hier wordt ervan uit gegaan dat een wolf de dader is.

Bron: Waldnet / FB