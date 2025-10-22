Primeur op Hoge Veluwe: wolf en prooidieren gezenderd in uniek onderzoek

Voor het eerst worden wolven, prooidieren én mensen voor een onderzoek gezenderd. Dit gebeurt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De eerste wolf heeft inmiddels een zender gekregen. Dit dier gaat een belangrijke rol spelen in een uniek onderzoek van het park en de Wageningen Universiteit (WUR). Bezoekers van het park kunnen ook meedoen. De hoofdvraag is: hoe vinden al die gebruikers hun weg in hetzelfde landschap?

Ellen Liem Door

Het onderzoek is uniek, omdat zowel wolven als hoefdieren en mensen betrokken worden. “Voor zover wij weten is dit onderzoek nog niet eerder uitgevoerd in Europa”, zegt de woordvoerder van de WUR. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de hele wereld.

De partijen zijn van plan in totaal 35 dieren op het park te zenderen: vijf wolven, tien reeën, tien wilde zwijnen en tien edelherten. Nu de eerste wolf een zender heeft, krijgen de prooidieren ook een halsband met zender.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan? “Uit nieuwsgierigheid”, zegt de woordvoerder. “In de samenleving wordt veel over wolven gepraat en op basis van aannames wordt beleid gemaakt. Wij vinden: meten is weten. We willen weten hoe het werkt. Het park is een levend laboratorium.” De onderzoekers hebben een vergunning voor hun plan, dat bovendien getoetst is.

Zenderen in de praktijk

De wolf die nu gezenderd is, is een mannetje. Vermoed wordt dat het dier ongeveer 5 of 6 jaar oud is, maar dat moet nog bevestigd worden. Het is nog onduidelijk of het dier bij een roedel hoort en welke roedel dat dan is. Het vermoeden is dat het dier op De Hoge Veluwe thuishoort. Hij werd verdoofd met een verdovingsgeweer en kreeg een halsband met zender.

“Het park heeft de dure zenders gekocht”, legt de woordvoerder uit. “We hebben gekeken welke ideaal zijn in gebruik en duurzaam, waardoor we langere tijd data kunnen binnenhalen. De zenders die we nu hebben aangeschaft, zijn hypermodern en slaan data op. We krijgen geen live update van de locatie, want dan gaat de batterij te snel op. Wel kunnen we achteraf zien op welke locatie de wolf zich bevond.”

“Als een wolf beweegt, dan pingt de zender heel vaak. Als het dier in rust is, neemt het af. De zenders werken een jaar of anderhalf jaar, daarna vallen ze vanzelf af.”

Terwijl de dieren een halsband om hebben, kunnen de onderzoekers wel informatie verzamelen. Dat kan onder andere met een antenne. Na vijf minuten richten op het dier ontvangen ze de data.

Hoefdieren en bezoekers

De hoefdieren krijgen ook een halsband. De zender die de reeën dragen, is lichter dan die van de wolven. Ook zij worden verdoofd met een verdovingspijltje.

Bezoekers van het park kunnen vrijwillig meedoen aan dit onderzoek. Bij de kassa bij de ingang kunnen ze een tracker krijgen die ze mee kunnen dragen. Aan het eind van het bezoek kunnen ze die weer inleveren. Het park kan dan in algemene zin zien waar een bezoeker zich in het park ophoudt, om de interactie te zien met de dieren.

Volgens de onderzoeker van de WUR kunnen we niet binnen nu en korte tijd al onderzoeksresultaten verwachten. “Op basis van een paar dagen, paar weken of zelfs een maand data conclusies trekken, dat lukt nog niet.”

Bron: Omroep Gelderland