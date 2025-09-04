Provincie Gelderland geeft groen licht voor afschot probleemwolf bij Barneveld

Voor het eerst in Nederland is toestemming gegeven om een wolf af te schieten vanwege herhaalde aanvallen op vee. Het gaat om wolf GW4003m, die de afgelopen maanden circa zestig schapen doodde bij een dierhouder in de gemeente Barneveld. De wolf wist daarbij bijna twintig keer een wolfwerend raster te passeren. DNA-onderzoek bevestigde dat het telkens om hetzelfde dier ging.

Volgens het landelijke en provinciale wolvenbeheerplan geldt een wolf als ‘probleemwolf’ wanneer hij meer dan twee keer in twee weken tijd achter goede rasters vee aanvalt. De provincie Gelderland heeft op basis hiervan een afschotvergunning afgegeven.

De Faunabeheereenheid Gelderland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Burgemeester Jacco van der Tak van Barneveld reageert positief: “De onrust in de samenleving vraagt om concrete stappen.”

Ook op andere plekken in Nederland zijn afschotvergunningen afgegeven, zoals voor een wolf op de Hoge Veluwe en een dier in de omgeving van Austerlitz, die mensen aanviel. In die gevallen is nog geen afschot gemeld.

Bron: NOS