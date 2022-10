Publieksbijeenkomst over wolf in Drenthe geannuleerd

Natuurmonumenten sluit aankomende zondag het bezoekerscentrum van Nationaal Park Dwingelerveld in Drenthe, daar zou op die dag een publieksbijeenkomst over de wolf plaatsvinden. Die bijeenkomst is geannuleerd omdat demonstranten dreigden deze te verstoren.

Medewerkers en vrijwilligers van het bezoekerscentrum zeggen de berichten op social media over de demonstratie als ‘intimiderend en bedreigend’ te ervaren. “Uit berichten op social media blijkt dat een groep mensen de bijeenkomst wil aangrijpen om te demonstreren tegen de wolf. De toon van de berichten over de demonstratie ervaren vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten als intimiderend en bedreigend en heeft de vereniging doen besluiten de deuren zondag gesloten te houden”, aldus een persbericht van Nationaal Park Dwingelerveld.

Niet wegkijken van de dilemma’s

“Natuurmonumenten kijkt niet weg van de dilemma’s die bij de terugkeer van de wolf ontstaan. Natuurmonumenten werkt voor het natuurbeheer intensief samen met boeren en heeft ook zelf herders met schaapskuddes in dienst. In verschillende natuurgebieden zorgen runderen en paarden voor begrazing. We zijn continue in gesprek met boeren, jagers, burgers, recreatieondernemers en bestuurders over onze natuur, het beheer, gezamenlijke kansen, maar ook problemen”, meldt Natuurmomumenten verder.

Goede gesprek niet mogelijk

“De vraag hoe we weer kunnen leren samenleven met de wolf in Nederland is ook een belangrijk onderdeel van de excursies, alle vragen daarover zijn welkom. Door de opgelopen emoties en het gepolariseerde debat, en met oog op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze medewerkers en vrijwilligers is dit goede gesprek op zondag aanstaande helaas niet mogelijk.”

Lees het hele persbericht hier