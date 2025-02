PVV stemt in met debat over de wolf na elf verzoeken van BBB

Al elf keer diende BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas een verzoek in om over de wolf in Nederland te debatteren, maar tot gisteren kreeg ze geen meerderheid van de Tweede Kamer mee. Tien keer ontbrak de steun van de PVV, die kwam er nu wel. Binnenkort komt er dus een plenair debat over de wolf.

Namens de grootste Tweede Kamerfractie PVV voert Dion Graus het woord over de wolf. Graus liet gisteren weten dat de PVV jaren geleden al plannen heeft ingediend om ‘de boel in toom te houden’. Graus wil het debat aangrijpen om die ideeën onder de aandacht te brengen.

Wolvenwebinar op Horses

Bijna dagelijks zijn wolven in het nieuws en houden ze de gemoederen bezig. Ook paardenhouders maken zich grote zorgen, blijkt uit de enquête die we onlangs plaatsten op Horses.nl.

In de politiek gebeurt van alles, maar hoe staat het er nu precies voor? Welk beleid kunnen we verwachten en wanneer? Wat zijn de laatste inzichten rond het beschermen van vee, en paarden?

In het webinar ‘De wolf is er- en nu?’ op donderdag 20 februari om 19.30 uur proberen we duidelijkheid te verschaffen. Dit webinar is voor premium- en Paardenkrantabonnees gratis, maar aanmelden is wel vereist.

