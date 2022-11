Rechter beslist: Wolf afschrikken met paintballgeweer mag niet

De provincie Gelderland mag op de Hoge Veluwe voorlopig niet meer met paintballgeweren schieten op wolven om ze af te schrikken. Dat heeft de rechter bepaald.

De provincie stond eind vorige maand het gebruik van de verfkogels toe, omdat de wolven op de Veluwe volgens Provinciale Staten te tam werden. Door op ze te vuren, moesten de dieren weer schuw worden, in de hoop dat ze dan weer dertig meter afstand zouden houden van mensen. Met name jonge wolven zouden nieuwsgierig zijn naar mensen.

Juist goed

Volgens de provincie is het schieten juist goed voor de bescherming van flora en fauna, maar de Faunabescherming was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die geeft de organisatie nu gelijk.

Noodzaak niet voldoende onderbouwd

De rechter wijst erop dat de wolf een Europese beschermde status heeft en dat de provincie goed moet onderbouwen waarom ze de wolf opzettelijk zou willen verstoren. Dat is volgens de rechter niet gebeurd.

Incidenten

Zo heeft de provincie niet goed duidelijk gemaakt welke incidenten er precies zijn voorgevallen en of er een wolf was die afwijkend gedrag vertoonde of dat het gewoon ging om een nieuwsgierige jonge wolf. Ook heeft Gelderland volgens de rechtbank niet goed gekeken naar andere opties om de wolf weg te houden bij mensen.

Verwonden of verstoten

Daarnaast is het paintballgeweer volgens de rechter niet eerder ingezet bij wolven. Het is dan ook onduidelijk of de verfkogels het dier zullen verwonden of dat de verf ertoe leidt dat hij door zijn roedel wordt verstoten.

Nog niet geschoten

In afwachting van de uitspraak, besloot de voorzieningenrechter op 16 november al dat Gelderland per direct moest stoppen met het beschieten van de wolf. Volgens de provincie was er toen nog niet geschoten op het dier.

