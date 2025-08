Rechter wil snel besluit over bescherming wolven op Veluwe

Staatssecretaris Jean Rummenie moet van de rechter nu al beslissen of de wolf speciale bescherming krijgt op de Veluwe. Het ministerie van LVVN wilde hier pas in 2029 naar kijken, omdat het een termijn van tien jaar hanteert om vast te stellen of een nieuwe soort zich permanent in Nederland heeft gevestigd. Volgens de rechtbank Den Haag heeft de BBB-staatssecretaris geen reden om daarop te wachten.

De wolf is sinds een paar jaar terug in Nederland. In 2019 werden de eerste welpen geboren op de Veluwe, waar inmiddels zeven roedels rondlopen. Omdat het landbouwministerie erkent dat de wolf ‘bestendig aanwezig’ is in het Gelderse natuurgebied, vindt de rechter het ’tegenstrijdig en onnavolgbaar’ om vast te houden aan de termijn van tien jaar.

Beroep

De Faunabescherming had het ministerie gevraagd de Veluwe aan te wijzen als gebied waarin de wolf moet worden beschermd, maar dat verzoek werd vorig jaar afgewezen. De dierenorganisatie ging met succes in beroep.

Beschermde zones

“Dit is een heel belangrijke uitspraak, omdat we hiermee ook voor andere gebieden zulke verzoeken kunnen indienen”, zegt voorzitter Niko Koffeman van De Faunabescherming, die spreekt van ‘een grote doorbraak’. Volgens hem worden zulke beschermde zones afgesloten voor publiek als een wolf welpen heeft, maar ook als dit dier ongewenst gedrag vertoont. Daarnaast zou in die zones niet mogen worden gejaagd op prooidieren van de wolf, zoals edelherten en wilde zwijnen.

Termijn van tien jaar

Het ministerie, dat in beroep kan gaan, zegt de uitspraak te bestuderen. Volgens een woordvoerder is het bestaand beleid om een termijn van tien jaar te hanteren. “Pas daarna wordt bekeken in welke natuurgebieden zo’n nieuwe soort moet worden beschermd.”

Status

De wolf heeft in Europa een beschermde status, al is die eerder dit jaar wel afgezwakt. Nog steeds gelden strenge regels voor het verjagen of doden van het dier. De staatssecretaris van LVVN heeft wetgeving in voorbereiding.

