Run op wolfwerende rasters in Gelderland

Gelderse dierhouders hebben dit jaar al voor 900.000 euro subsidie aangevraagd voor wolfwerende rasters. Met name de afgelopen maand kwamen veel aanvragen binnen. In de maand mei vroegen ruim 150 dierhouders subsidie aan voor een wolfwerend raster. De vier maanden daarvoor waren dat er nog geen 80.

“Dierhouders zijn echt flink aan de slag gegaan, daar zijn we heel blij mee”, reageert gedeputeerde Harold Zoet (BBB). “De nieuwe subsidieregeling is een succes.”

Kwetsbare weidedieren

Dierhouders in heel Gelderland kunnen sinds een maand subsidie krijgen om kwetsbare weidedieren te beschermen tegen wolven. Daarvoor konden alleen ondernemers in leefgebieden van de wolf subsidie krijgen voor schapen en geiten. Voor andere gebieden waren er tijdelijke calamiteitenregelingen.

207 kilometer

In totaal is in 2024 tot nu toe voor 207 kilometer aan wolfwerend raster subsidie aangevraagd. Daarmee worden zo’n 8.500 weidedieren beter beschermd in Gelderland. De meeste subsidie wordt aangevraagd voor schapen en geiten, gevolgd door de diergroepen rund/paard/ezel en pony en varken/lama/alpaca/damherten en edelherten.

Jaarlijks 1 miljoen euro

De Gelderse subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen werd in april verbreed. De provincie trekt voor de komende drie jaar jaarlijks 1 miljoen euro uit om de verwachte aanvragen te honoreren.

Bron: Nieuwe Oogst