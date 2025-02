Schapen 1,5 jaar veilig in wolvengebied, maar geen garanties

Hoewel wolven zich al sinds 2015 vergrijpen aan (landbouw)huisdieren in Nederland is aan het advies voor het beschermen van vee in al die jaren weinig veranderd. Een net of zes draden met stroom, 1,20 m. hoog en maximaal 20 centimeter boven de grond, is de norm die BIJ12 hanteert. In combinatie met ’s nachts op stal zetten en eventueel een kuddebeschermingshond, veel andere opties lijken er niet te zijn. Schapenhouder Henry Hoiting legde zich er niet bij neer en bedacht en testte één van de zeldzame innovaties.

Eigenlijk wil schapenhouder Henry Hoiting nu even niets kwijt over zijn bevindingen. De testfase, die nu anderhalf jaar duurt, is bijna afgerond en Hoiting is bezig zijn rapportage af te ronden. Komende week komt de gedeputeerde van de provincie met een afgevaardigde vanuit het ministerie van LVVN op werkbezoek en pas daarna wil Hoiting verder praten over de conclusies en een vervolg. “Stel dat de wolf vannacht wél binnenkomt… Ik wil echt zeker zijn van mijn zaak en geen fantasieverhalen vertellen. Zelf ben ik in het verleden ook teleurgesteld geraakt in middelen die toch niet werkten en ik weet dat het alleen maar weerstand oproept.”

