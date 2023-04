Shetlandpony doodgebeten in Helchteren

Wolven hebben donderdagochtend in een weide in Helchteren (Belgisch Limburg) een pony doodgebeten. De pony was even na 6 uur door eigenaar Mark Soors buitengelaten. “Een paar uur later vond ik Flipke. Of wat er nog van over was. Verschrikkelijk”, zegt de man.

Mark Soors woont in de Ossevenstraat in Helchteren, vlak bij de grote schapenboer waar de wolf al een paar keer toesloeg. “Ik wist dus dat er een risico bestond dat de wolf zou aanvallen. Daarom zet ik elke avond de dieren binnen. Vanmorgen moest ik vroeg weg en heb ik Flipke even na 6 uur buitengelaten. Toen ik een paar uur later thuiskwam, deed ik de akelige ontdekking.”

’s Nachts op stal

Shetlander Flipke stond niet achter een wolfproofomheining. “Niet nodig dacht ik, omdat de dieren ’s nachts binnen staan. Alleen blijkt dat niet te kloppen. Een jager uit de buurt had dezelfde ochtend nog twee wolven gespot. Die zaten volgens mij klaar om toe te slaan. Ze wisten waarschijnlijk dat die pony daar stond.”

Hinniken en roepen

Het diertje was jaren geleden de eerste pony voor de dochter van Soors. “Flipke was intussen vijftien jaar. Mijn dochter heeft ook een groot paard. De dieren liepen samen in de weide. Het paard loopt nu te hinniken en te roepen naar zijn maatje. Ik heb mijn achttienjarige dochter opgebeld om het slechte nieuws te melden. Zoiets is verschrikkelijk. Ze zag die kleine zo graag.”

DNA-onderzoek

Mark Soors deed melding bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Die hebben een dierenarts gestuurd voor de vaststellingen. Pas na DNA-onderzoek kan worden gesteld dat de dader of daders wolven waren. Maar het heeft er alle schijn naar dat het zo is. “DNA-onderzoek is erg belangrijk zodat we weten welke wolf het is: een zwerver of eentje van de roedel. Maar omdat het in het kerngebied gebeurde, zal het wel eentje van de roedel zijn”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB.

