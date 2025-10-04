Teleurstelling in Gelderland dat wolf niet mag worden afgeschoten

De wolf die in gemeente Barneveld herhaaldelijk over wolfwerende rasters sprong en talloze schapen doodde, mag vooralsnog niet worden afgeschoten. De rechter heeft een streep gezet door het voornemen van provincie Gelderland. De provincie reageert teleurgesteld.

“Het voelt niet juist dat we deze dieren en dierhouders niet kunnen beschermen, ondanks landelijk, interprovinciaal en Gelders beleid. Dat beleid geeft duidelijk aan dat bij twee incidenten in korte tijd mag worden ingegrepen door de wolf uit de populatie te nemen”, zegt gedeputeerde Harold Zoet (BBB).

Eerdere afschotvergunning

Eerder dit jaar kreeg de provincie er wel een afschotvergunning door bij de rechter. Toen ging het om een wolf die op de Veluwe bij meerdere incidenten met mensen was betrokken, net als de Utrechtse wolf Bram voor wie ook een afschotvergunning is verleend. De wolf in de omgeving Barneveld zou de eerste wolf zijn die landbouwhuisdieren heeft aangevallen en bejaagd mag worden.

Onderbouwing onvoldoende

De rechter vindt de onderbouwing van de provincie echter onvoldoende. “Een teleurstellende uitspraak”, aldus Zoet. “Vooral voor de dierhouder die dit is overkomen en die de verantwoordelijkheid had genomen om zijn dieren goed te beschermen. En ook voor andere dierhouders die investeringen voor aanleg en onderhoud van deze rasters hebben gedaan.”

Zorgen

De uitspraak baart ook burgemeester Jacco van der Tak van gemeente Barneveld zorgen. Met de uitspraak blijven ‘de zorg en onzekerheid in onze lokale samenleving over deze probleemwolf bestaan’. Inwoners ervaren volgens hem een gevoel van onveiligheid.

Van der Tak is een van de burgemeesters die onlangs het kabinet verzocht om aanpassingen van de wet en verruiming van hun bevoegdheden in noodsituaties met wolven. Provincie Gelderland schaarde zich achter deze oproep.

Bron: Nieuwe Oogst