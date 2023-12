Twee paarden aangevallen bij Ede, mogelijk door wolf

In de nacht van woensdag op donderdag zijn in het bosgebied tussen Ede en Wekerom twee paarden aangevallen. Eigenaresse Wendela Schlimmer vermoedt dat een wolf de dader is.

De aanval gebeurde midden in de nacht. De politie belde de eigenaresse donderdagochtend met de mededeling dat haar paarden uit de wei waren gevlucht. “Ze liepen in een groot weiland met een grote schuilstal, naar mijn idee de ideale omstandigheid voor paarden, aldus Wendela Schlimmer. “De paarden zijn uit angst door de elektrische omheining heen gerend. Gelukkig maar, want als ze op het weiland waren blijven staan, hadden ze geen schijn van kans.”

Aangereden door auto

In hun vlucht kwamen de paarden op de Apeldoornseweg terecht. Een van de paarden is daar aangereden door een auto en hierbij geblesseerd geraakt.

Bijtwonden en klauwen

Toen de paarden de volgende dag terug op hun plek waren, keek Schlimmer met een dierenarts naar de schade. Daar viel hun oog op bijtwonden en klauwen op de huid. “Jeetje, wat is dit nou?”, zei de dierenarts volgens Schlimmer. “Hij zat helemaal onder de wonden. Alles is netjes schoongemaakt en gehecht. Het andere paard, dat door de auto is aangereden, is blauw en beurs”, voegt ze toe. De bestuurder van de auto die een van de paarden aanreed maakt het volgens Schlimmer goed.

Wachten op DNA-onderzoek

Bij12 heeft DNA-materiaal van de gewonde paarden afgenomen. Onderzoek moet uitwijzen of ze daadwerkelijk door een wolf zijn belaagd. Toch besluit Schlimmer nu al haar verhaal te delen: “Ik vind het belangrijk dat mensen gewaarschuwd zijn.”

Bron: Facebook / Omroep Gelderland