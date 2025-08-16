Twee pony’s doodgebeten, wolf grote verdachte

Op verschillende locaties in Belgisch Limburg zijn twee pony's doodgebeten. De eerste werd op 12 augustus aangevallen in Opglabbeek, de tweede op 13 augustus in As. Gezien de aard van de verwondingen gaan 'Wolvenmeldpunt Geen Wolf' en 'Geen wolf in cultuurlandschap' ervan uit dat de pony's gedood zijn door een wolf.

De in Opglabbeek gedode pony liep tussen huizen. De pony in As stond aan de Smispoelstraat, deze pony was 35 jaar. Twintig meter verderop stonden van dezelfde eigenaar drachtige koeien die volledig in de stress waren geraakt. Drie drachtige koeien zijn ontsnapt, ondanks 10.000 volt op de omheining.

Bron: Wolvenmeldpunt Geen Wolf / Geen wolf in cultuurlandschap