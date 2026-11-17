In Staverden (provincie Gelderland) zijn in de nacht van zaterdag 14 november op zondag 15 november twee pony's overleden. De pony's werden aangevallen in hun weiland. Gezien de aard van de verwondingen wordt uitgegaan van een wolvenaanval.

Ellen Liem Door

“In de nacht van zaterdag op zondag heeft er op onze wei een aanval door een roedel wolven plaatsgevonden, waarbij twee van onze pony’s slachtoffer zijn geworden”, meldt de eigenaar van de pony’s.

​Nachtmerrie

“Dit is een nachtmerrie die werkelijkheid wordt. De situatie is inmiddels gemeld bij de instanties. We willen veehouders en eigenaren van paarden, pony’s en kleinvee in de regio waarschuwen om extra alert te zijn en hun dieren (zo mogelijk) goed te beveiligen. Wat moet er gebeuren voordat de overheid daadwerkelijk ingrijpt?”

Bron: Horses.nl / FB