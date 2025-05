Veluwse probleemwolf mag definitief worden afgeschoten

De wolf die op Nationaal Park De Hoge Veluwe al meermaals voor problemen heeft gezorgd, mag worden afgeschoten. De rechtbank Gelderland acht de bezwaren van dierenorganisaties niet gegrond en zijn er geen alternatieven.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de provincie voldoende aannemelijk gemaakt welke wolf op Nationaal Park De Hoge Veluwe voor problemen zorgt en dat het noodzakelijk is om deze specifieke wolf af te schieten vanwege de openbare veiligheid.

Incidenten

Onlangs gaf provincie Gelderland een vergunning af voor het doden van de wolf, naar aanleiding van een incident waarbij een hardloopster werd gebeten. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat deze wolf al vaker bij incidenten met mensen betrokken is geweest. Tegen de vergunning werd beroep aangetekend door meerdere natuurorganisaties, waarna de rechter zich over de zaak boog in een spoedprocedure.

Voldoende aannemelijk

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de bezwaren in de bezwaarprocedure bij de provincie geen redelijke kans van slagen hebben. Volgens de voorzieningenrechter heeft de provincie namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat de (probleem)wolf op basis van uiterlijke kenmerken te onderscheiden is van de andere roedelgenoten en dat er een noodzaak bestaat om tot afschot van specifiek deze wolf over te gaan vanwege de openbare veiligheid.

Strenger optreden

De rechter betoogt wel dat probleemgedrag van wolven vaak voortkomt uit menselijk handelen, en onderschrijft dan ook de oproep van dierenorganisaties aan provincie en de Hoge Veluwe om strenger op te treden tegen het voeren en lokken van wolven. “Met meer preventieve maatregelen is probleemgedrag mogelijk te voorkomen. Maar dat helpt nu niet meer voor deze wolf omdat het probleemgedrag er eenmaal is.”

Specifieke situatie

De uitspraak geldt nadrukkelijk alleen voor de probleemwolf op de Veluwe, benadrukt de rechtbank. “Dat betekent niet dat wolven bij probleemgedrag altijd afgeschoten kunnen worden. Dat hangt steeds af van het gedrag van de wolf in de specifieke situatie en context. In deze zaak is van belang dat het gedrag van de probleemwolf bij het bijtincident als afwijkend gedrag getypeerd kan worden en dat aannemelijk is dat de probleemwolf op meerdere andere momenten niet-schuw gedrag richting mensen heeft vertoond.”

Lees hier de volledige uitspraak

Bron: Nieuwe Oogst