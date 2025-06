Verlaagde beschermingsstatus wolf is definitief

De beschermde status van de wolf is definitief verlaagd. De Europese Raad, met daarin alle lidstaten, is donderdag akkoord gegaan met de benodigde wijziging van de habitatrichtlijn. Het beschermingsniveau van de wolf wordt gewijzigd van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'.

Daarmee wordt de richtlijn afgestemd op het geactualiseerde Verdrag van Bern, de internationale overeenkomst inzake de bescherming van planten, dieren en habitats in Europa.

Meer flexibiliteit

De nieuwe status geeft de lidstaten meer flexibiliteit bij het beheer van wolvenpopulaties. De landen blijven wel verplicht de gunstige staat van instandhouding van de wolf te waarborgen. Ze mogen het roofdier in hun nationale wetgeving blijven opnemen als strikt beschermde soort. Ook mogen ze strengere maatregelen voor de bescherming van de wolf blijven hanteren.

Formaliteit

Het Europees Parlement ging begin mei al akkoord met het verlagen van de beschermde status van de wolf. Instemming van de Europese Raad was daarna een formaliteit, maar wel nodig om de wetgeving definitief aan te nemen. De wet wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt twintig dagen later in werking.

Nederlandse wetgeving

Het besluit betekent nog niet dat er direct soepelere regels komen voor het beheren van wolvenpopulaties in Nederland. Wetgeving moet worden aangepast aan de wijziging van de habitatrichtlijn. Daarvoor moet onder meer duidelijk zijn wat voor Nederland een gunstige staat van instandhouding is. Momenteel wordt dat in opdracht van LVVN-staatssecretaris Jean Rummenie onderzocht.

Stijging wolvenpopulatie

De Europese wolvenpopulatie laat al enkele decennia een stijgende lijn zien. Volgens een studie van de Europese Commissie uit 2023 is het aantal wolven in tien jaar tijd bijna verdubbeld, van 11.193 in 2012 naar 20.300 in 2023.

Sociaal-economische uitdagingen

Deze voortdurende toename heeft geleid tot bepaalde sociaal-economische uitdagingen, met name als het gaat om de menselijke activiteiten in de buurt van wolvenpopulaties en schade aan vee. Volgens de recentste gegevens van de lidstaten doden wolven in de EU jaarlijks meer dan 65.500 dieren in de veehouderij.

