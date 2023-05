Video: Wolf achtervolgt amazone en paard in Diever

Een amazone die vandaag in het Drents-Friese Wold bij Diever reed, is acht minuten lang gevolgd door een wolf. Ze schreeuwde om het dier af te schrikken, maar de wolf bleef steeds op een afstand van ongeveer 25 meter achter haar en haar paard aanlopen. Volgens de Zoogdierenvereniging was er geen sprake van een bedreigende situatie.

“Ik ben nog in shock”, zegt de amazone die anoniem wil blijven. Voordat ze de wolf zag, merkte ze al dat haar paard zich anders gedroeg: hij gooide zijn hoofd achterover. “Later zag ik iets achter mij bewegen vanuit mijn ooghoeken op dezelfde plaats als waar ik vorige week een loslopende hond tegenkwam. Maar die had een halsband om en dit dier was twee keer zo groot. Ik kreeg kippenvel en mijn hart zakte in mijn schoenen”, vertelt de amazone.

Moment om weg te komen

Ze begon te schreeuwen waarop de wolf even stil stond. “Maar toen begon hij weer mijn kant op te lopen. Het moment dat hij even het bos in ging dacht ik: ik ben hem kwijt. Dit is het moment om weg te komen. Toen ging ik versnellen. Na een tijdje kwam ik erachter dat de wolf toch weer achter me aan zat.”

Heel alleen

Ze was zich bewust van het feit dat ze beter niet zou kunnen draven, omdat dit het jachtinstinct van de wolf kan triggeren, waardoor die juist achter haar aan zou komen. “Maar het was nog een lang pad dat ik af moest. Dat zou lang duren als ik alleen zou stappen met mijn paard. Ik hoopte dat ik fietsers tegen zou komen, maar als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Ik voelde mij heel alleen.”

Geobsedeerd

De amazone is blij dat haar paard zo kalm bleef en met de schrik is vrijgekomen. “Ik gun niemand deze ervaring. Wat me vooral zorgen baart, is dat de wolf zo volhardend was. Hij zat geobsedeerd naar mij te kijken. Zijn ogen keken dwars door mij heen. Ik heb mijn stem opgezet en me groot gemaakt, maar daar was hij niet van onder de indruk. Ik had ook nog een zweep bij me waar ik mee heb gezwaaid.”

Niets bedreigends

Maurice La Haye, woordvoerder van de Zoogdierenvereniging, vermoedt dat het om een jonge en nieuwsgierige wolf gaat, al is het niet zeker dat het om een wolf gaat omdat de beelden niet heel duidelijk zijn. “Ik wil niets bagatelliseren, maar ik zie hier niets bedreigends in. Ik snap dat die amazone schrikt. Maar er is sprake van een grote afstand. Het dier is niet uit de bosjes gekomen richting haar en haar paard terwijl hij blafte of zijn tanden liet zien.”

Bron: RTV Drenthe / FB