De Tweede Kamer debatteert vanmiddag plenair over de wolf in Nederland. Na lang aandringen van de BBB (11 pogingen) stemde de Tweede Kamer (tot die tijd blokkeerde de grootste partij, de PVV, de verzoeken) in met een plenair debat over de wolf. Dat debat vindt vanmiddag plaats vanaf 16.45 uur.