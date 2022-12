Wéér verscheurde pony gevonden in wei Gelderland

Nadat begin deze maand in Gelderland een pony verscheurd in een wei werd gevonden, gebeurde dat afgelopen maandag opnieuw. In een wei tegenover Papendal in Arnhem vond Gert Janssen de resten van zijn dode pony. De aanblik is niet fraai: de halve achterkant van het beestje is weggevreten. Dit moet het werk van een wolf zijn, zegt Janssen. "Welk dier kan dit anders doen?"

Het roofdier moet ‘s ochtends vroeg zijn weilanden binnengeslopen zijn. De pony is niet het eerste slachtoffer in de omgeving van Arnhem: in de afgelopen weken werd een andere pony en diverse schapen het slachtoffer.

Helemaal overstuur

Gewoontetrouw, zoals elke ochtend, stond partner Riek om 8 uur aan hek met een bak bix te rammelen. Gek, Humpie kwam niet. Toen ontdekte ze het dier verderop. “Ze is er helemaal overstuur van”, zegt Janssen met tranen in zijn ogen. “Weet je, Humpie was al dik 20 jaar bij ons. Ik had hem gekocht van mensen, die hem niet goed verzorgden. En komt het beessie zo ellendig aan zijn einde. Dat gun je toch niemand.”

Sporen van de doodstrijd

“Kijk”, zegt hij wijzend. “Daar ligt nog een heel stuk darm.” Het gras vertoont sporen van de doodstrijd, die zijn Humpie heeft moeten voeren, her en der ligt bloed en afgescheurde stukjes vlees.

Ophokken

Buurman Lex Kruit komt het weiland inlopen. Hij is bang voor de pony’s die hij op zijn terrein heeft rondlopen. “In de schaapskooi hier vlakbij heeft een wolf al een schaap gemold. Op klaarlichte dag. In Schaarsbergen is laatst ook al een pony opgevreten. Ik ga die bij mij maar ophokken. Wat kan je anders?”, zegt Kruit.

Hele roedels wolven bij

Beide buurmannen hekelen het feit dat de wolf een beschermd dier is. “Het is toch heel raar, dat wij allerlei maatregelen moeten nemen?, omdat mensen aan de andere kant van het land de wolf zo’n leuk dier vinden?”, zegt Kruit. “Ja, ooit hoorde de wolf hier thuis in de natuur”, beaamt hij. “Toen woonden er maar een paar miljoen mensen, hier. Nu zijn we met 18 miljoen in een klein landje, maar moeten er ook nog hele roedels wolven bij. Belachelijk.”



Bron: Gelderlander

