Wolf bijt pony dood in Limburg: ‘Onze kerst is vergald’

Ondanks de schrikdraad zijn een of meer wolven erin geslaagd een weide in Houthalen-Helchteren (Belgisch Limburg) binnen te dringen en een pony dood te bijten. “We dachten dat dit de veiligste weide was.”

Het voorval heeft een flinke domper gezet op de kerstdagen van familie Max. “Nee, we hebben niets gehoord”, zegt Jean Pierre Max, eigenaar van de pony. “’s Ochtends toen ik naar buiten keek zag ik dat twee pony’s met hun hoofd wegkeken, richting mijnterril. Dat vond ik al heel erg vreemd. Gewoonlijk staan ze dichter bij huis en wandelen ze daar wat rond. Maar toen ik ging kijken wist ik waarom. Onze Beatle was doodgebeten. Het was het liefste dier van allemaal. Je ziet heel duidelijk de sporen van waar het gevecht heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is dit een wolf geweest, daar twijfel ik niet aan. Kijk maar eens naar de sporen waar er gevochten is en rondom het kadaver. Je kan wel zeggen dat dit beest onze kerst heeft vergald.”

Gat onder omheining

Een deel van de pony is helemaal verslonden. “We zijn niet helemaal zeker, maar we vermoeden dat de wolf een gat heeft gegraven onder de omheining en zo in de weide is geraakt”, vervolgt Jean Pierre. “En zeggen dat er drie schrik- of elektriciteitsdraden gespannen zijn. We gingen er van uit dat dit de meest veilige weide was. We hebben ook aan de andere kant van de straat paarden. Uit voorzorg laten we de pony’s grazen in de weide aan het huis.”

Ook moeder aangevallen

Ook de kinderen van het gezin zijn erg aangeslagen door de gebeurtenis. “We hebben ze niet naar het kadaver laten gaan”, gaat Jean Pierre verder. “Het is te gruwelijk. We hebben al paarden en pony’s sinds 2005. En nooit hebben we zoiets voorgehad. Nu grazen moeder en dochter in de weide. We vermoeden dat de wolf ook de moeder heeft aangevallen. Ze heeft immers bloed aan één van haar achterbenen.”

Teveel wolven

“We zijn zelf op de terril geweest om er wolven te spotten. Maar ik heb er nooit een gezien. Onze buren blijkbaar wel. Het is teveel aan het worden met die wolven. De roedels zijn te groot, splitsen zich op waardoor de wolvenpopulatie nog meer toeneemt. We moeten daar eerlijk in zijn: we kunnen dat niet meer aan. De overheid moet hier dringend iets aan doen.”

