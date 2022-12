Wolf bijt vier pony’s dood in Maaseik

Een wolf heeft zo goed als zeker vier pony's doodgebeten in Maaseik (Belgisch Limburg). "Dat is duidelijk aan de manier waarop de dieren zijn doodgebeten", zegt Joachim Mergeay van het INBO. DNA-onderzoek moet duidelijk maken of het om een wolf uit de Limburgse roedel gaat of om een indringer uit Duitsland of Nederland.

Het dateert van 2018 dat een wolf dieren doodbeet in Maaseik en toen ging het om een zwervende wolf. “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het ook nu om een wolvenaanval gaat”, zegt Joachim Mergeay van het INBO. “Dat blijkt uit de manier waarop de wolf is te werk gegaan, de manier waarop er gegeten is van de pony’s. Bij een hond is dat helemaal anders.”

Indringer of Limburgse wolf?

“We weten dus zeker dat het om een wolvenaanval gaat”, zegt Mergeay. “We weten alleen nog niet om welke wolf het gaat. Daarvoor wordt er DNA-onderzoek gedaan op de pony’s. Het kan gaan om een indringer uit Nederland of Duitsland maar ook om een ouder wolvenjong uit de Limburgse roedel. De resultaten van het DNA-onderzoek zijn er in januari en dan komt er duidelijkheid over welke wolf het was.”

Nieuwe roedel

“Als het om wolven uit de Limburgse roedel gaat, is de kans groot dat die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied”, vervolgt Mergeay. “Maar dat is zeker niet de omgeving van Maaseik. Dat is eerder doorgangsgebied voor wolven. De ideale plaats voor een nieuwe roedel is Weert, in de buurt van Eindhoven. Daar leeft al een tijdje een wolf. Als daar een vrouwtje zou bijkomen, kan daar een nieuwe roedel ontstaan.”

Maaseik maakt al jaren deel uit van het risicogebied van de wolf. Daardoor zijn er subsidies voor wie zijn weilanden wolfproof wil maken.

Bron: VRT

