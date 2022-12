Wolf doodt 30-jarige pony van Ursula von der Leyen

Een wolf heeft de pony van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, gedood. Uit een recent afgerond DNA-onderzoek is gebleken dat de 30-jarige pony, genaamd Dolly, is gegrepen door de wolvenreu GW950m. Het incident gebeurde op het landgoed van de politica.

In het voorjaar van 2021 werd er een vergunning afgegeven voor het afschieten van de beruchte wolf GW950m en wolvin 1423f. De wolvin werd in april vorig jaar afgeschoten, maar in augustus werd de vergunning ingetrokken en de wolvenreu bleef op vrije voet.

Onlangs deed het Europees Parlement nog een oproep aan de Europese Commissie, zij willen af van de strikte bescherming van de wolf. Het EU-bestuur lijkt echter nog weinig te voelen voor het openen van de jacht. Nu bevestigt is van Von der Leyens pony gedood is door GW950m, laat de politica weten ‘erg getroffen’ te zijn door het nieuws.

Bron: Topagrar/Telegraaf