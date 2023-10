Wolf doodt 30 paarden in Duitsland, minister Lemke wil afschieten makkelijker maken

De Duitse minister van Milieu Steffi Lemke wil het afschieten van wolven die grazende dieren hebben gedood makkelijker maken. Lemke presenteerde een wetsvoorstel, maar de deelstaten moeten nog akkoord gaan om dit voorstel er door te krijgen. In Duitsland werden dit jaar rond de dertig paarden door wolven gedood.

Het afschieten van wolven was voorheen juridisch nog niet mogelijk en moest er via een DNA-test bewezen worden dat het desbetreffende dier door een wolf gedood was. Lemke wil dat het DNA-bewijs er in de toekomst van af gaat en wil er naar toe dat wolven die zich binnen een straal van een kilometer rondom het bewuste gebied bevinden, afgeschoten mogen worden. Maar alleen binnen een periode van 21 dagen.

Voorwaarden

Het is echter ook niet zo dat er zomaar wolven afgeschoten mogen worden. Als een wolf in een bepaald gebied meerdere grazers heeft gedood en de genomen beschermingsmaatregelen weet te omzeilen, kan er door de autoriteiten toestemming tot afschieten worden verleend.

Het plan van Lemke is om het voorstel er voor het weideseizoen van 2024 door te krijgen.

Bron: St. Georg