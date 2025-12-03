Wolf gedood op Utrechtse Heuvelrug, mogelijk probleemwolf ‘Bram’

Er is een wolf gedood op de Utrechtse Heuvelrug. Dat zou zijn gedaan door de houder van de afschotvergunning voor wolf GW3237m. Omdat hij betrokken was bij meerdere incidenten, had de provincie de afschotvergunning afgegeven. Een spoedanalyse van DNA moet definitief uitwijzen of het ook echt om deze wolf gaat. De uitslag wordt 12 december verwacht.

Ellen Liem Door

Het is voor het eerst dat er een wolf is afgeschoten nadat daar een vergunning voor was afgegeven. De provincie is bevoegd om beschermde diersoorten te laten doden als de veiligheid voor mensen en andere dieren in het geding is.

Ernstige incidenten

Na betrokkenheid van GW3237m bij enkele ernstige incidenten is adviseerden wolvendeskundigen deze specifieke wolf te doden. Nu dat lijkt te zijn gebeurd, is de vergunning opgeschort.



Zo was wolf Bram deze zomer betrokken bij een incident bij de Pyramide van Austerlitz. Daar werd een 6-jarig kind aangevallen. Omstanders moesten de wolf met stokken verjagen en het kind moest naar het ziekenhuis.

Afschotvergunning

Enkele maanden eerder was dezelfde wolf betrokken bij een bijtincident. Een vrouw werd tijdens een wandeling over landgoed Den Treek in Leusden in haar been gebeten. DNA-analyse wees uit dat het daadwerkelijk om Bram ging. Naar aanleiding van deze en andere incidenten met Bram verleende de provincie Utrecht daarom aan het begin van de zomer een afschotvergunning.

Voorwaarden

Volgens een woordvoerder van de provincie Utrecht staan in de vergunning allerlei voorwaarden en uiterlijke kenmerken van de wolf waar de vergunninghouder zich aan moet houden. Ook mag het dier alleen worden afgeschoten in het uitvoeringsgebied dat staat beschreven in de vergunning. De woordvoerder benadrukt dat nog niet met zekerheid te stellen is dat het ook echt om wolf Bram gaat.

Bron: RTL / Provincie Utrecht